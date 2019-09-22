Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa şampiyonu oldu
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe'nin çifte şampiyonluk sevinci yaşadığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe'nin çifte şampiyonluk sevinci yaşadığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin erkeklerde 119, kadınlarda ise 112.5 puanla Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin kadınlarda yedinci kez, erkeklerde ise üçüncü kez bu şampiyonada mutlu sona ulaştığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:55
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