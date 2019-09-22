Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa şampiyonu oldu
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Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa şampiyonu oldu

53 dakika önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe'nin çifte şampiyonluk sevinci yaşadığı belirtildi.

Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa şampiyonu oldu, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe'nin çifte şampiyonluk sevinci yaşadığı belirtildi.


Sarı-lacivertlilerin erkeklerde 119, kadınlarda ise 112.5 puanla Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği kaydedildi.


Fenerbahçe'nin kadınlarda yedinci kez, erkeklerde ise üçüncü kez bu şampiyonada mutlu sona ulaştığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Portekiz, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:55 
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