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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'a hazırlanıyor
6 saat önce
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 19.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:34 Kaynak: DHA
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