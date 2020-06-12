Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı, koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen 87 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi, iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 87 gün sonra kaldığı yerden devam ediyor. 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Pandemi önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak mücadelede Fenerbahçe Tahir Karapınar yönetiminde, kalan 8 haftalık periyoda 3 puanla başlamayı hedefliyor. Konuk ekip Hes Kablo Kayserispor'un ise amacı, Kadıköy'den puan ya da puanlar alıp küme düşmeme mücadelesinde avantaj elde etmek istiyor. FENERBAHÇE'DE 3 KRİTİK EKSİK Fenerbahçe'nin 11'inde, sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin yerine Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç yer aldı. Saat 21:00'da başlayacak mücadaleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şu şekilde; FENERBAHÇE: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

Haber Yayın Tarihi:

YORUMLAR (1) Alex: Ne zaman sakatlandı bu adamlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek

Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır

Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak

Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek

Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak

Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı

İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı

Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı

Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı

Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı

Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı

Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz

Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor