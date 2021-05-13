Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek

Şampiyonluğun düğümünün çözüleceği son haftada ipi göğüslemek için ezeli rakiplerine kıyasla daha az şansı bulunan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerin Emre Mor için harekete geçeceği ileri sürüldü.

BELÖZOĞLU'NDAN ONAY ÇIKTI

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalından Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor'u transfer etmek için girişimlere başladığını söyledi. Uzundurukan, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, menajerler tarafından önerilen Emre Mor'un transferine onay verdiğini belirtti. Yönetimin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Celta Vigo ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesinin ardından Emre Mor transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

KARİYERİ SÜREKLİ DÜŞÜŞTE

Danimarka'da Nordsjaelland forması giyerken genç yaşına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Emre Mor, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. A Milli futbolcunun performansı bu transferden sonra adeta çakıldı. Sırasıyla Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olimpiakos forması giyen futbolcu, disiplinsiz hareketleri nedeniyle bu kulüplerin hiçbirinde tutunamadı. Şu anda Celta Vigo forması giyen Emre'yi İspanyol kulübünün sezon sonunda satış listesine koyması bekleniyor.