HJK Helsinki-Fenerbahçe maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira, olumsuz hava ve saha koşullarının kendilerini etkilemeyeceğini söyledi.

Teknik direktör Pereira ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, karşılaşmanın oynanacağı Bolt Arena Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Portekizli teknik adam, olumsuz hava ve saha koşullarının kendilerini etkilemeyeceğini belirterek, "Kaliteli ve iyi futbolcuları olan organize bir takıma karşı oynayacağız. Yağmur, soğuk, yapay çim gibi koşullar bizi engellemeyecek. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Saha koşullarına takılmadan tur atlayıp gruplara kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçta hangi futbolcunun oynayacağının önemli olmadığını kaydeden Pereira, "Şu an bizimle birlikte olan oyuncular dünyanın en iyi oyuncuları. Sahada 15-20 dakika da yer alsa, ellerinden geleni yapan, savaşan oyuncular olmaları benim için isimlerden önemli." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de oynayacakları Altay ve Sivasspor maçlarına da değinen deneyimli teknik adam, agresif, mücadele eden, koşan bir takım görüntüsü vermek istediklerini söyledi.

Gustavo: "İyi hazırlanarak buraya geldik"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo ise teknik direktör Pereira'nın taktiğini en iyi şekilde uygulayarak tur atlamak istediklerini belirtti.

34 yaşındaki futbolcu, "Koşullardan bağımsız elimizden geleni yapıp, tur atlamaya çalışacağız. İyi bir hazırlık yaparak buraya geldik." dedi.

Öte yandan sarı-lacivertli takım, maçın oynanacağı Bolt Arena Stadı'nda son antrenmanını yaparak HJK Helsinki maçının hazırlıklarını tamamladı.

İlk 15 dakikası basına açık antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan futbolcuların, kalan bölümde taktik çalıştığı öğrenildi.