Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, hücum - savunma organizasyonları çalıştı
Son Dakika Spor Fenerbahçe, hücum - savunma organizasyonları çalıştı

Fenerbahçe, hücum - savunma organizasyonları çalıştı

54 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, hücum - savunma organizasyonları çalıştı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasının ardından bire bir ve ikiye iki hücum-savunma organizasyonları yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmalarla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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