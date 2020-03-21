Fenerbahçe, Hüseyin Eroğlu'na kanca attı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hüseyin Eroğlu'na kanca attı! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Hüseyin Eroğlu'na kanca attı!

6 saat önce

Fenerbahçe Yönetimi, altyapı ve A takım arasında köprü vazifesi görecek bir antrenör arayışına girerken Hüseyin Eroğlu'nun ismi ağırlık kazandı.

Fenerbahçe, Hüseyin Eroğlu'na kanca attı!, System.String[]

Fenerbahçe Yönetimi, altyapı ve A takım arasında köprü vazifesi görecek bir antrenör arayışına girerken Hüseyin Eroğlu'nun ismi ağırlık kazandı. Deneyimli çalıştırıcıya dolaylı yoldan teklif geldiği öğrenildi.


Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi ülkemizi Avrupa'da temsil eden yıldız oyuncuları Altınordu'da vitrine çıkaran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, İzmir temsilcini 2012-13'te 3'üncü Lig'de, 2013-14'te 2'nci Lig'de şampiyon yaparak 1'inci Lig'e taşıdı. Eroğlu kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayan Altınordu'yu son 6 sezonda 1'inci Lig'de 4 kez Play-Off yarışına ortak etti. Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Eroğlu için son kararı Başkan Seyit Mehmet Özkan verecek. Fenerbahçe'nin, altyapı yapılanmasını iyi bilmesi, altyapı patentli isimleri A takıma monte etme konusunda büyük tecrübe sahibi olması nedeniyle Eroğlu ismi üzerinde durduğu belirtildi.


Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe, Altınordu, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:39 

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