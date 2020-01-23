Fenerbahçe için 2 kritik gün

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Fenerbahçe'de gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sicil ve Tahkim Kurulu'na çevrildi. Sarı lacivertliler ilk olarak bugün PFDK'nın Vedat Muriç kararını bekleyecek. Kosovalı yıldız, ligdeki G.Antep maçında kasten ikinci sarı kartını gördüğü gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Kurulun kararını bugün açıklaması bekleniyor. Golcü oyuncuya ceza gelirle, sarı lacivertli kulüp hemen Tahkim Kurulu'na sözlü veya yazılı bir savunma yapacak. Muriç savunmasında, daha önceki beyanlarını tekrarlayacak.



Sicil Kurulu yeniden toplanıyor



PFDK'NIN ceza vermesi durumunda Muriç, Tahkim'de "Topa rakibin oyuna hızlı başlamasını engellemek için dokundum. Hakemin buna sarı kart göstermesi bile tartışılır. Planlı olarak kart görmek isteseydim golden sonra formamı çıkartırdım" diyecek. Ayrıca Sicil Kurulu, bir kısmını kabul edip bir kısmını reddettiği iki bankayla yapılandırma dosyasını bugün karara bağlayıp Tahkim'e gönderebilir. Sicil Kurulu önceki kararını tekrarlasa bile süreç dinamik olduğu için F. Bahçe'nin yeni mali açılımlar oluşturdukça birkaç kez daha Tahkim'e başvuru yapıp, yeniden görüşülmesi talebinde bulunma hakkı var. Anlaşma kabul edilirse F.Bahçe 40 milyon TL'ye yakın artıya geçecek.







'TÜRKiYE'NiN EN iYi FORVETi MURiÇ'



Kayserispor maçında bir gol atan Mevlüt Erdinç, "Bu golle şeytanın bacağını kırdım. Bu statta Fenerbahçe taraftarlarının önünde gol atmak gerçekten inanılmaz bir duyguymuş. Benim için bir gol bile atmak çok önemliydi çünkü oynadığım birkaç maçta şanssızdım, pozisyona giriyor ama atamıyordum. İnşallah bu maç benim için bir dönüm noktası olur" dedi.



33 yaşındaki oyuncu bu sezon zor bir süreç geçirdiğini belirterek "Gol atamayınca insan güvenini de kaybediyor" ifadelerini kullandı. Mevlüt, kendi mevkisindeki Vedat Muriç'i överek, " Fransa'da Almanya'da oynadım ama Vedat Muriç gerçekten kariyerimde gördüğüm en iyi forvetlerden biri. Türkiye liginin en iyi forveti bizde" diye konuştu.



