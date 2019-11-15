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Fenerbahçe için Adnan Kovacevic iddiası
6 saat önce
Son dönemdeki performansıyla Bosna Hersek Milli Takımı'na kadar yükselen Adnan Kovacevic'in Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.
Son dönemdeki performansıyla Bosna Hersek Milli Takımı'na kadar yükselen Adnan Kovacevic'in Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.
1.89 m. boyunda olan ve iki ayağını da kullanan 26 yaşındaki stoperin takibe alındığı öğrenildi. Polonya'da Kielce forması giyen Kovacevic, sezon sonunda boşa çıkacak.
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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:47
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