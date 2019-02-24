Fenerbahçe İçin Bir İlk
32 dakika önce
Fenerbahçe, yarın oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde Ankaragücü'nün sahasında BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmesiyle 16. sıraya geriledi.
Fenerbahçe
, yarın oynayacağı Beşiktaş
derbisi öncesinde Ankaragücü
'nün sahasında BB Erzurumspor
'u 2-1 mağlup etmesiyle 16. sıraya geriledi. Sarı-lacivertliler, böylece lig tarihinde ilk kez bir derbi müsabakasına küme düşme hattında çıkmış olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sarı-lacivertliler bir ilki de yaşamış olacak. Kanarya, Süper Lig tarihinde ilk kez bir derbiye küme düşme hattındayken çıkacak. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, bugün oynanan Ankaragücü-BB Erzurumspor maçında başkent ekibinin 2-1 kazanmasının ardından 16. sıraya geriledi. Ankaragücü, bu galibiyetle puanını 27 yaparak 13. sıraya yükselirken, Fenerbahçe ise 24 puanla 16. sırada düşme hattına girdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:06 Kaynak: İHA
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