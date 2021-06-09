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Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek - Son Dakika

Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek

09.06.2021 12:03

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Gündemde Rafael Benitez ve Roger Schmidt vardı. Herkes bu isimler üzerine yoğunlaşmışken ortaya Aykut Kocaman iddiası atıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde düzenlediği sohbet toplantısında Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertliler teknik direktör arayışlarına hız verdi.

ALMAN VEYA PORTEKİZ EKOLÜ

Başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında yeni teknik direktörün 1 ay içinde netleşeceğini aktarmıştı. Ali Koç, Alman veya Portekiz ekolünden hoca tercih edeceklerini duyurmuştu.

İSPANYOLLAR'DAN RAFAEL BENITEZ İDDİASI

Fenerbahçe'nin ünlü teknik adam Rafael Benitez ile görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Özellikle İspanyol basını, Benitez ile 2+1 yıllık ön sözleşme bile imzalandığını, tecrübeli hocanın transfer listesini Fenerbahçe yönetimiyle paylaştığını iddia etmişti.

Fenerbahçe için bomba iddia: Ali Koç takımın başına Kocaman'ı geçirecek

İLK GÖZ AĞRISI SCHMIDT

Benitez'in adı sarı-lacivertli camiada heyecan yaratırken, daha sonra Roger Schmidt'in ismi gündeme geldi. Geçen yıl da Erol Bulut öncesinde Alman hocanın adı geçse de PSV ile anlaşma sağlayınca olmamıştı. Ancak daha önce Almanya'dan Eintracht Frankfurt'un yaptığı teklifi reddeden PSV'nin Fenerbahçe'ye de olumlu bir cevap vermesi beklenmiyor. Roger Schmidt için nabız yoklayacak olan Fenerbahçe daha gerçekçi hedeflere yöneldi.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI

Tüm bu gelişmelerin ardından ortaya çok konuşulacak Aykut Kocaman iddiası atıldı. Mustafa Özgür Sancar Tivibuspor'da yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de çok farklı bir gelişme olabilir. Biraz uçuk gelecek ama bugün Fenerbahçe'de bu mesele konuşuluyor. Aykut Kocaman bir şekilde ikna edilirse Fenerbahçe'nin başına geçecek" ifadelerine yer verdi.

2 DÖNEM ÇALIŞTIRDI

Deneyimli teknik adam 2010-2013 yılları Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 2010-11 sezonunda sarı-lacivertli takımı mutlu sona ulaştıran Kocaman, 2017'de yeniden takımın başına geçmişti.

Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek

Rafael Benitez, Roger Schmidt, Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • serkan l: Aykut kocaman Fb ye hücum futbol oynatmıyor.. Aykut hoca taraftarın isteğiyle yollandıktan sonra hücum edemesek de elin oğlu bize hücum ediyor.. sonuçta hücum var tersine de olsa:)ah bu fb taraftarının isteği yok mu beni öldürüyor.. bakalım sayın ergen taraftar topluluğu kimi istiyor kimi istemiyor 2 yaşındaki çocuk gibi.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Bora Certfuylan: İmkansız.Hem Sonra Aykut neden ikna edilmeye çalışılsınki. Milletin aklıyla alay mı geçiyorsun Cevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
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