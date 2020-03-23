Fenerbahçe için bomba iddia! Obradovic'in yerine...

Fenerbahçe Beko'ya Euroleague şampiyonluğu başta olmak üzere birçok büyük başarı yaşatan Obradovic'le yollar ayrılacağı iddia edildi. Yine iddiaya göre Obradovic'in yerine gelecek isim ise Sarunas Jasikevicius.



Sırp basınının iddiasına göre Obradovic, ekonomik olarak zor günler yaşayan Fenerbahçe'den gelen teklifleri reddetti. Buna göre tecrübeli koç sezon sonunda takımdan ayrılacak.



Fenerbahçe'ye 5 kez Euroleague'de Final-Four oynatan deneyimli başantrenör, 1 kez daha şampiyonluk sevinci yaşattı. Obra'nın yerine geçecek ismin de tanıdık bir koç olduğu bilgisi verildi.



Sırp basını, Fenerbahçe Beko eski oyuncularından Zalgris Kaunas'ın başında olan Sarunas Jasikevicius'un takımı çalıştıracağını iddia etti. Litvanyalı başantrenörü Fenerbahçe'nin yanı Panathinaikos ve Barcelona'nın da istediği biliniyor...



2013'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da görev yapan Zeljko Obradovic, sarı lacivertlileri THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5 kez Dörtlü-Final'e taşırken, bir şampiyonluk kazandı.