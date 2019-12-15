Fenerbahçe için dönüm noktası! - Son Dakika
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Fenerbahçe için dönüm noktası!

6 saat önce

SÜPER Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor sahasında F.Bahçe'yi konuk edecek.

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SÜPER Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor sahasında F. Bahçe'yi konuk edecek. Oynadığı son 6 maçı da kazanan Sivas, bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretini dindiren sarı-lacivertliler ise bugün de galip gelerek zirveye yaklaşmak istiyor.


DEPLASMANDA KÖTÜ


F.BAHÇE, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi. Kayserispor'a yenilip Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt, Hasan Ali, Zajc ve Moses bugün görev yapamayacak.


SARI KART ALARMI


SİVAS'ta son haftaların formda ismi Hakan Arslan cezalı... Tecrübeli forvet Rybalka'nın ise sakatlığı sürüyor. Öte yandan F.Bahçe'de Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, bugün sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler.


F.BAHÇE KAYBEDERSE


1- Sarı lacivertliler ile lider Sivasspor arasındaki puan farkı 8'e çıkacak.


2- Beşiktaş kazanırsa 5, Trabzon ve Başakşehir de kazanırsa fark 4 puana çıkacak.


3- Bu puan farkı Fenerbahçe'nin devre arası transfer politikasını değiştirecek.


4- F.Bahçe, G. Saray ile arasındaki puan farkını açma fırsatını tepmiş olacak.


5- Sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında bu sezonun en ağır darbesini alacak.


6- Belki de Ersun Yanal'ın takım içinde geleceği tartışmaya açılacak.


F.BAHÇE KAZANIRSA


1- 28 puana yükselip Sivasspor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirecek.


2- Beşiktaş derbisi öncesi moral kazanıp, derbiye favori olarak çıkacak.


3- Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor ile puan farkını eritme şansı bulacak.


4- Devre arasındaki transfer politikası panikle değil güvenle yapılacak.


5- Şampiyonluk yarışında ligin en formda takımı yenip özgüven kazanacak.


6- Ersun Yanal'ın kulüp ve takım içinde otoritesi ve kredisi artacak.


Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:45 
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