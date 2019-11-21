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Fenerbahçe için Gökhan Töre planı!

6 saat önce

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe için Gökhan Töre planı!, System.String[]

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla devam etti. Yalçın, çift kale maçta Gökhan Töre, Guilherme ve Bifouma'yı as takımda oynatarak bu üçlüye Fenerbahçe maçı için hazır olmaları mesajı verdi. Başarılı teknik adama, maçı sık sık keserek yapılan yanlışları anlatıp, daha dikkatli olunması uyarıda bulundu.


Sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayan Thievy Bifouma, Ghaylen Chaaleli ve Moryke Fofana da takımla çalışırken Rahman Buğra Çağıran ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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Gökhan Töre, Fenerbahçe, Orduzu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:36 
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