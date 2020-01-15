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Fenerbahçe için Mergim Berisha iddiası | Son dakika transfer haberleri
24 dakika önce
Avusturya basını, Fenerbahçe'nin Salzburg'da forma giyen Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha'ya talip olduğunu iddia etti.
Avusturya basını, Fenerbahçe'nin Salzburg'da forma giyen Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha'ya talip olduğunu iddia etti.
21 yaşındaki Berisha, bu sezon kiralık oynadığı Altach'ta 17 maçta 7 gol attı, 5 asist yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:30
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