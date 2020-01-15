Fenerbahçe için Mergim Berisha iddiası | Son dakika transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe için Mergim Berisha iddiası | Son dakika transfer haberleri - Son Dakika Spor

Fenerbahçe için Mergim Berisha iddiası | Son dakika transfer haberleri

24 dakika önce

Avusturya basını, Fenerbahçe'nin Salzburg'da forma giyen Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha'ya talip olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe için Mergim Berisha iddiası | Son dakika transfer haberleri, System.String[]

Avusturya basını, Fenerbahçe'nin Salzburg'da forma giyen Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha'ya talip olduğunu iddia etti.


21 yaşındaki Berisha, bu sezon kiralık oynadığı Altach'ta 17 maçta 7 gol attı, 5 asist yaptı.

Fenerbahçe, Avusturya, Salzburg, Kosova, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:30 
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