Fenerbahçe için Roberto Carlos iddiası! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe için Roberto Carlos iddiası! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe için Roberto Carlos iddiası!

6 saat önce

Eski teknik direktör ve futbol yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe yönetiminin sezon sonuna kadar Roberto Carlos'la anlaşmasının doğru olacağını söyledi.

Fenerbahçe için Roberto Carlos iddiası!, System.String[]

Eski teknik direktör ve futbol yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe yönetiminin sezon sonuna kadar Roberto Carlos'la anlaşmasının doğru olacağını söyledi.


Süper Lig'in ikinci yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir performansa imza atan Fenerbahçe, son 5 maçında yalnızca 2 puan alabildi.


Eski teknik direktör ve futbol yorumcusu Reha Kapsal, sezon sonuna kadar Roberto Carlos'un gelmesinin doğru olacağını söyledi...


Reha Kapsal şöyle konuştu:


"Bence Fenerbahçe'ye 10 maçlığına Roberto Carlos gelebilir. Emre, Tuncay, Volkan, Orhan Ak 4'lüsünün gelmesi doğru değil. Çünkü deneyimlerini yok. Uzun vadede de Roger Schmidt getirilecektir. Şunu unutmamak gerekiyor; Futbolculukta oyuncu kendinden mesuldur. Teknik adamlıkta ise her şeyden mesuldur. Bunu karıştırmamak gerekir. Bir tane de kupa rövanşı var sonuçta. İyi sonuçlar alınabilmesi için Roberto Carlos'un getirilmesi doğru olur" dedi.


Roberto Carlos, Reha Kapsal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Maçın başında korkutan sakatlık! Falette ambulansla hastaneye kaldırıldı
Gustavo'dan Ersun Yanal'ın gidişine çarpıcı yorum: Üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmeliyiz Veda konuşması yapan Ersun Yanal: Ali Koç'a bir düzen var Kurayı yorumlayan Şenol Güneş: Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:33:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe için Roberto Carlos iddiası! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]