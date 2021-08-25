Fenerbahçe için kritik 6 gün! 10 futbolcuyla yolları ayırmak için yoğun çaba var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da kadroyu boşaltmak için yoğun çaba harcanıyor. Toplamda 10 futbolcuyla yolları ayırmak isteyen yönetim, özellikle Avrupa'da 31 Ağustos'ta kapanacak transfer dönemine kadar yabancı futbolculara kulüp bulmak istiyor.

Fenerbahçe, Avrupa'da 31 Ağustos'ta bitecek transfer dönemine kadar özellikle yabancı futbolcularını takımdan göndermek istiyor. Ayrılacak futbolcuların ardından eli rahatlayacak yönetimin Süper Lig'de transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar yeni futbolcularına sözleşme imzalatması bekleniyor. YABANCILAR İÇİN ACELE EDİLECEK Fenerbahçe, 10 futbolcusuna önümüzdeki 6 gün içinde kulüp bulmak için harekete geçti. Yönetim bu isimler arasında yer alan Lemos, Zanka, Caulker, Dirar, Murat Sağlam, Oğuz Kağan Güçtekin, Caner Erkin, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta'yla yolları ayırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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