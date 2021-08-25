Fenerbahçe, Avrupa'da 31 Ağustos'ta bitecek transfer dönemine kadar özellikle yabancı futbolcularını takımdan göndermek istiyor. Ayrılacak futbolcuların ardından eli rahatlayacak yönetimin Süper Lig'de transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar yeni futbolcularına sözleşme imzalatması bekleniyor.
Fenerbahçe, 10 futbolcusuna önümüzdeki 6 gün içinde kulüp bulmak için harekete geçti. Yönetim bu isimler arasında yer alan Lemos, Zanka, Caulker, Dirar, Murat Sağlam, Oğuz Kağan Güçtekin, Caner Erkin, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta'yla yolları ayırmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe için kritik 6 gün! 10 futbolcuyla yolları ayırmak için yoğun çaba var - Son Dakika Spor