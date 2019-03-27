Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe İdmanını Subaylar Takip Etti

Fenerbahçe İdmanını Subaylar Takip Etti

2 saat önce

Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği idmanı, 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subay, er ve erbaşlar takip etti.

Fenerbahçe İdmanını Subaylar Takip Etti, System.String[]
Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği idmanı, 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subay, er ve erbaşlar takip etti.

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bugün gerçekleşen idmanı, görev yaptıkları birlikten takım otobüsü ile alınan subay, er ve erbaşlar takip etti. 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görev yapan subaylar, sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Öte yandan futbolcular, askerlere imza da dağıttı.

Ziyaretin sonunda 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subaylar tarafından Ersun Yanal'a plaket takdim edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:37 Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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