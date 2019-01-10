Fenerbahçe İkinci Devre Hazırlıklarına Devam Etti
1 saat önce
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında gerçekleştirdi.
Sezonun ikinci yarısına Antalya
'da hazırlanan Fenerbahçe
, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde saat 18.30'da koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertli ekip, yarın saat 18.00'de AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul
'a dönecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:46 Kaynak: DHA
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