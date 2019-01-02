Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, İkinci Devre Hazırlıklarına Start Verdi

Fenerbahçe, İkinci Devre Hazırlıklarına Start Verdi

27 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yer alan üst sahada yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, İkinci Devre Hazırlıklarına Start Verdi, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yer alan üst sahada yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda yaptıkları top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmana devam etti. Ardından hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idman soğuma çalışmalarıyla sona erdi.

Sarı lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:29 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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