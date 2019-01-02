Fenerbahçe, İkinci Devre Hazırlıklarına Start Verdi
27 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yer alan üst sahada yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri
'nde yer alan üst sahada yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda yaptıkları top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmana devam etti. Ardından hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idman soğuma çalışmalarıyla sona erdi.
Sarı lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:29 Kaynak: DHA
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