Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına bu akşam Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına bu akşam Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, devre arası kampı için bu akşam özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde: Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Oytun Özdoğan, Abdullah Yiğiter, Ertuğrul Çetin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Zanka, Adil Rami, Jailson, Okan Turp, Gürkan Başkan, Nabil Dirar, Emir Miray Köksal, Emre Belözoğlu, Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Emre Nasuh, Max Kruse, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç, Yusuf Mert Tunç, Gülhan Üreyen.

Kamp kadrosunda yer almayan Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar ve Zajc'ın tedavileri tesiste devam ederken, Moses'ın tedavisi Chelsea kulübünde sürüyor.

Öte yandan Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Gustavo, Isla ve Jailson ise Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna yarın katılacak.


Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Erdoğan Kanal İstanbul konusunda gönlünde yatanı açıkladı: Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılmasını arzu ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi kınayan Suudi Arabistan'a: Asla kale almıyoruz

Son Dakika Haberleri
01:41 Marko Marin, Al Ahli'ye transfer oldu! Mirsad Türkcan... - Son Dakika Spor
01:26 Roma 0-2 Torino - Son Dakika Spor
01:21 Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'e Serie A'dan talip var | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor
00:11 Sporting Lizbon, Portekiz liginde Porto'ya kaybetti - Son Dakika Spor
23:56 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları - Son Dakika Spor
20:45 Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı - Son Dakika Spor
20:23 Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama: Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 03:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]