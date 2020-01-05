Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına bu akşam Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, devre arası kampı için bu akşam özel uçakla Antalya 'ya hareket edecek.

Öte yandan Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Gustavo, Isla ve Jailson ise Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna yarın katılacak.