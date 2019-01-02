Fenerbahçe, İkinci Yarı Hazırlıklarına Start Verdi
1 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'nun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda yaptıkları top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmana devam etti. Ardından hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idman soğuma çalışmalarıyla sona erdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Öte yandan antrenman öncesi futbolcularla toplantı yapan Ersun Yanal, "Şu anda bu takımın sahip olduğu en büyük güç; bu takımın taraftarı, camiasıdır. Önce bunu bilerek hareket etmeliyiz" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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