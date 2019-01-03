Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, İkinci Yarı Hazırlıklarına Start Verdi

Fenerbahçe, İkinci Yarı Hazırlıklarına Start Verdi

1 saat önce

- Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına start verdiİSTANBUL - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

- Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına start verdi

İSTANBUL - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda yaptıkları top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmana devam etti. Ardından hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idman soğuma çalışmalarıyla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan antrenman öncesi futbolcularla toplantı yapan Ersun Yanal, "Şu anda bu takımın sahip olduğu en büyük güç; bu takımın taraftarı, camiasıdır. Önce bunu bilerek hareket etmeliyiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe, Spor
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