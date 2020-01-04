Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'de son maçını 29 Aralık'ta oynayan sarı-lacivertli takımda 6 günlük izin yarın sona erecek.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne yarın gidecek Fenerbahçe, 10 Ocak'a kadar Rixos Belek'te çalışacak.

Fenerbahçe, ilk resmi maçını 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçını ise 18 Ocak'ta Gaziantep FK ile yapacak.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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