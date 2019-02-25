Fenerbahçe İkinci Yarıda Açıldı
10 dakika önce
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı maçın ilk yarısında 3-0 geriye düşerken ikinci yarı attığı 3 golle eşitliği sağladı.
Fenerbahçe
, Beşiktaş
ile oynadığı maçın ilk yarısında 3-0 geriye düşerken ikinci yarı attığı 3 golle eşitliği sağladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ilk yarısında Gökhan ve Burak'ın attığı iki golle 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar soyunma odasına önde giden taraf oldu. Maçın ikinci yarısında Valbuena ve Ayew değişiklikleriyle başlayan Fenerbahçe ilk yarıdaki oyunundan farklı bir şekilde sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler Zajc, Sadık ve Hasan Ali
'nin golleriyle 3-3'lük eşitliği sağlarken, 3 farkla geriden gelerek ikinci yarıda farklı bir reaksiyon gösterdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:14 Kaynak: İHA
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