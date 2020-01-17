Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak

14 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'yle karşılaşacak.

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'yle karşılaşacak.

Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Ligdeki son iki maçını kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4 maçlık galibiyet hasretini 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçıyla sona erdirdi.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ise ligin ilk yarısını 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamamladı. Gaziantep temsilcisi ligdeki son 4 maçında ise 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK'yle Fenerbahçe arasında Kalyon Stadı'nda oynanacak 18. hafta karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Fenerbahçe'de eksikler var

Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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