Fenerbahçe ile Başakşehir, 27. randevuda

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, deplasmanda son 2 maçı kazandı

Sarı-lacivertli futbol takımı, Medipol Başakşehir'e karşı dış sahada çıktığı son 2 müsabakadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekiple deplasmanda 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'si son 2 sezonda olmak üzere 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 8'inde ise puan almayı başaramadı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

Söz konusu maçlarda fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020 ile 2020-2021'de ise 2-1'lik skorlarla aldı.

Maçlar

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

2007-2008:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2011-2012:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015:

Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2017-2018:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2018-2019:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2019-2020:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

2020-2021:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2