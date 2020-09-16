Fenerbahçe ile Beşiktaş, Danny Welbeck'i transfer etmek için yarışıyor - Son Dakika

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Danny Welbeck'i transfer etmek için yarışıyor

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın, bir dönem Manchester United ve Arsenal formaları da giyen İngiliz golcü Danny Welbeck'e resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aynı oyuncu için temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Football Insider'ın haberine göre iki ezeli rakip, Watford'un İngiliz golcüsü Danny Welbeck ile ilgileniyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifleri yaptığı ve kulübünden cevap beklediği ifade edildi.

SAKATLIKLAR ÇOK ETKİLEDİ

Arsenal'deki sözleşmesinin sonunda bedelsiz olarak Watford'a imza atan Danny Welbeck, kariyeri boyunca olduğu gibi yeni takımında da yaşadığı sakatlık nedeniyle istediği süreyi alamadı. Sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Welbeck, hızı ve çabukluğuyla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.

20 MAÇTA 3 GOL

Watford'daki ilk sezonunda 20 maça çıkan tecrübeli isim, 3 kez ağları sarstı ve takımının küme düşmesini engelleyemedi.

(Kaynak: Sporx)

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Danny Welbeck'i transfer etmek için yarışıyor

Danny Welbeck, Fenerbahçe, Beşiktaş, Arsenal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:50

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş, Danny Welbeck'i transfer etmek için yarışıyor - Son Dakika Spor

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