Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 36. Maça Çıkıyor

Fenerbahçe
ile Çaykur Rizespor
, yarın İstanbul
'da yapacakları maçla Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 35 lig karşılaşmasının 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.
Fenerbahçe, rakip filelere 68 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 35 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı.
İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor 13 gol attı.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi.
Çaykur Rizespor'un İstanbul'daki son galibiyeti 1981'de
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup etti. Karadeniz
ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs
1981 tarihinde 3-2'lik skorla aldı.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 15 lig maçından 12'sini Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı.
İptal edilen maç
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç çok ilginç gelişmelere sahne oldu. Kadıköy
'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın
, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.
Farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.
Çaykur Rizespor ise bu sezonun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.