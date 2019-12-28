Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 37. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 37. randevuda - Son Dakika Spor

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 37. randevuda

6 saat önce

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 37. randevuda, System.String[]

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmanın 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Rize'deki maçlar

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları yarın karşılaşacakları Rize'de daha önce 18 lig maçına çıktı.

Rize'de konuk Fenerbahçe 8, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor ise 22 gol attı.

İptal edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç çok ilginç gelişmelere sahne oldu.

Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

Çaykur Rizespor ise geçen sezonun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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