Fenerbahçe ile Denizlispor 39. randevuda

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983- 1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.

Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galibiyete ulaşamadı.

Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 10 randevudan 7'sini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.

Fenerbahçe son 6 maçı kazandı

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 6 maçı da üçer puanla kapattı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında oynadığı maçlarda galip geldi.

Denizli'deki maçlar

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 4 galibiyet fazlası bulunuyor.

İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 8, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Denizli'de sarı-lacivertlilerin 25 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle yanıt verdi.

Evindeki son 4 lig maçında Fenerbahçe'ye gol atamayan yeşil-siyahlılar, son 3 karşılaşmayı ise yitirdi.

Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.