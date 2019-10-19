Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ile Denizlispor 39. randevuda
Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Denizlispor 39. randevuda

Fenerbahçe ile Denizlispor 39. randevuda

12 dakika önce

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Denizlispor 39. randevuda, System.String[]

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983- 1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.

Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galibiyete ulaşamadı.

Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 10 randevudan 7'sini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.

Fenerbahçe son 6 maçı kazandı

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 6 maçı da üçer puanla kapattı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında oynadığı maçlarda galip geldi.

Denizli'deki maçlar

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 4 galibiyet fazlası bulunuyor.

İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 8, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Denizli'de sarı-lacivertlilerin 25 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle yanıt verdi.

Evindeki son 4 lig maçında Fenerbahçe'ye gol atamayan yeşil-siyahlılar, son 3 karşılaşmayı ise yitirdi.

Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

Denizlispor, Fenerbahçe, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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