Fenerbahçe ile Denizlispor 40. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Denizlispor 40. randevuda - Son Dakika Spor

Fenerbahçe ile Denizlispor 40. randevuda

7 saat önce

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Denizlispor 40. randevuda, System.String[]

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983- 1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizlispor 34 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galibiyete ulaşamadı.

Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 randevudan 8'ini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.

Fenerbahçe son 7 maçı kazandı

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 7 maçı da üçer puanla kapattı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve bu sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda galip geldi.

Denizlispor'un İstanbul'da galibiyeti yok

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü göze çarpıyor.

İstanbul'da yapılan 18 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 2 maç berabere sonuçlandı, Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi.

İstanbul'da Fenerbahçe'nin 59 golüne, Denizlispor 15 golle karşılık verebildi.

Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007'de de 2-2'lik skorlarla aldı.

Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.

Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

Denizlispor, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:30 Kaynak: AA
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