Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor 48. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor 48. randevuda - Son Dakika Spor

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor 48. randevuda

6 saat önce

İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor 48. randevuda, System.String[]

İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.


Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi.


Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.


Antalya'daki maçlar


Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.


Rakibiyle Antalya'da yaptığı 23 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 7 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.


Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma 0-0 tamamlandı.


Farklı skorlu galibiyetler


Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.


Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.


Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 47 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.


Antalyaspor, Fenerbahçe, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:17 
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