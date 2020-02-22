Fenerbahçe ile Galatasaray 391. randevuda

Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın oynanacak derbi ile 391. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146'ya 123 üstünlüğü bulunuyor.



Süper Lig'in 23. haftasında 111 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray, 391. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 121 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.



Ligde 126. randevu



Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 125 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 33 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 42 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol atma başarısı gösterdi.



Son 10 maçta 7 beraberlik çıktı



İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 7'si berabere sona erdi. Geride kalan 3 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 2, sarı-kırmızılılar da 1 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın da 5'i eşitlikle tamamlandı. - İSTANBUL