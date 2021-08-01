Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda eşleşme ihtimali yüzde 33.3

UEFA, Avrupa Ligi Play-Off Turu eleme statüsünde değişikliğe gitmesinin ardından bu turda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşmesinin önü açıldı. Sarı-kırmızılılar 3. ön eleme turunda St.Jonstone'u elerse, sarı-lacivertlilerin olası rakipleri arasında yerini alacak.

KURA ÇEKİMİ 2 AĞUSTOS'TA

Fanatik'in haberine göre; Temsilcilerimizi Avrupa'da rakip olarak görme düşüncesi taraftarları heyecanlandırırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birbirleriyle eşleşme şansları yüzde 33.3 oldu. Avrupa Ligi Play-Off Turu kura çekimi 2 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek.