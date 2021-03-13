Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 94. randevuda - Son Dakika

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 94. randevuda

13.03.2021 10:41
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 94. randevuda, System.String[]

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 94. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 94. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 93 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 9 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 168 gole, Gençlerbirliği 98 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son 38 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 38 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 27'sini kazandı, 8'inde berabere kaldı.

Gençlerbirliği deplasmanda galibiyete hasret

Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 19 maçtan 17'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, geçen sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, İstanbul, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 94. randevuda - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:20:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 94. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei