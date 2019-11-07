Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ile Kasımpaşa 33. randevuda
Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Kasımpaşa 33. randevuda

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 33. randevuda

6 saat önce

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 33. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 33. randevuda, System.String[]

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 33. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Kasımpaşa 13 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 32 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa'nın 14 maçta golü yok

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 32 maçın 14'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 18 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kadıköy, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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