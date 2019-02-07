Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ile Kayserispor 46. Maça Çıkıyor

Fenerbahçe ile Kayserispor 46. Maça Çıkıyor

1 saat önce

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde yarın 46. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Kayserispor 46. Maça Çıkıyor, System.String[]
Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde yarın 46. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 45 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 7 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 47 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Kayserispor 3-2 kazandı.

Fenerbahçe son 5 maçtan birini kazanabildi

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında ise İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik sonuçla konuk Kayserispor oldu.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 5 müsabakada taraftarlar toplam 27 gol izledi.

Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 23. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 22 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 19 gol attı.

Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Fenerbahçe 5-0 kazandı.

Tarihi sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:23 Kaynak: AA

İstanbul, Kayseri, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor
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