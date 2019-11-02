Fenerbahçe ile Kayserispor 47. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde yarın 47. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 46 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 8 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 48 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Kayserispor, İstanbul'da 3-2, evinde de 1-0'lık skorlarla kazandı.

Fenerbahçe son 6 maçta bir kez kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 6 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 6 müsabakada taraftarlar toplam 28 gol izledi.

Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 24. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 23 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 5 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 20 gol attı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 62. sezonu yaşanan ligin tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.