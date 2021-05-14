Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 50. kez karşılaşacak - Son Dakika

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 50. kez karşılaşacak

14.05.2021 09:17
Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 50. kez karşılaşacak, System.String[]

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde yarın 50. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde yarın 50. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 108 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son 9 maçta 3 kez kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.

Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 25. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 24 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip ise 6 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 21 gol attı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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