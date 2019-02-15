Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ile Konyaspor 36. Maça Çıkıyor

Fenerbahçe ile Konyaspor 36. Maça Çıkıyor

1 saat önce

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Konyaspor 36. Maça Çıkıyor, System.String[]
Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 35 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 96 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 6 randevuda elde etti.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 17 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

İstanbul'da Fenerbahçe 52 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 3-2 galip geldi.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:55 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emmanuel Emenike'den Çok Konuşulacak Sevgililer Günü Paylaşımı! Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti

Fenerbahçe'den Benfica Maçı Sonrası Galatasaray'a Gönderme Fenerbahçe'de Frey Formaya Göz Kırpıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 11:10:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ile Konyaspor 36. Maça Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]