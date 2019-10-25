Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ile Konyaspor 37. kez rakip
Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Konyaspor 37. kez rakip

Fenerbahçe ile Konyaspor 37. kez rakip

1 saat önce

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi.

Fenerbahçe ile Konyaspor 37. kez rakip, System.String[]

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.


Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.


Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.


Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 7 randevuda elde etti.


- Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı


Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı.


Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı.


İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.


- Farklı skorlar


Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.


Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.


Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.


Fenerbahçe, Konyaspor, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:24 
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