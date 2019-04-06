Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ile Mke Ankaragücü 100. Randevuda

Fenerbahçe ile Mke Ankaragücü 100. Randevuda

1 saat önce

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 99 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 184 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 65 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.

Ankara'daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 48 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 15 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 82, MKE Ankaragücü 32 gol attı.

Taraflar başkentte en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı, Fenerbahçe 2-0 galip geldi.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini bu sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:10 Kaynak: AA

Ankara, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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