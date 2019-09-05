Son Dakika Haberleri: "Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum"
Son Dakika Spor Haber

"Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum"

2 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

FBTV'ye açıklamada bulunan Fransız futbolcu, Fenerbahçe'de olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Tüm takımdan memnunum. Çalışmalarımız gayet yoğun bir şekilde ilerliyor. Buradaki atmosferi beğendiğimi ifade edebilirim. Şu anda maç oynamayı özlemiş bir durumdayım. En yakın sürede formumu almak istiyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçtaki atmosfere değinen Adil Rami, "Trabzonspor maçında oynayamadım çünkü idman halindeydim. Buraya 10 sene önce de gelmiştim. Buradaki atmosferi gayet iyi biliyorum. Buradaki maçta harika bir atmosfer vardı. Taraftarın oluşturduğu ambiyans süperdi. Ben de takımımla beraber sahada savaşmak adına sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Adil Rami, "Onunla tekrar burada olmak çok büyük mutluluk verici. Daha önce de beraber oynamıştık. Şu an beraber savaş vereceğimiz için gayet mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal ve eğlenceli bir karaktere sahip olduğunu aktaran Fransız futbolcu, şunları kaydetti:

"Ben doğallıktan yanayım. Bu eğlenceli kişiliğin de takıma pozitiflik vereceğini düşünüyorum. Tabii ki saha içerisinde daha farklı bir insan olabiliyorum. Bir nevi başka bir insana dönüşüyorum. Daha gaddar, daha defansif kimliğimi ortaya çıkaran bir kostüm giyiyorum ve sahada bu şekilde devam etmeye çalışıyorum."

Adil Rami, İstanbul'u fazla gezme fırsatı bulamadığını anlatarak, "Gördüğüm kadarıyla harika bir şehirdeyim. İstanbul'da bulunuyorum ve bu takıma hizmet etmek istiyorum. Sahada iyi bir şekilde oynayıp Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransızlar yazdı: Gustavo, Fenerbahçe'ye gelmek için cebinden para ödedi
Efsane futbolcu Cafu'nun oğlu vefat etti NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor! Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:23:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]