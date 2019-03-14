Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ile Sivasspor 26. Randevuda

Fenerbahçe ile Sivasspor 26. Randevuda

1 saat önce

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor 26. Randevuda, System.String[]
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 25 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka 0-0 tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 13. kez karşılaşacak.

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 12 maçtan 10'unu sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.

Kadıköy'de Sivasspor'a 31 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 11 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 4-1 galip geldi.

Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda gol attığı rakibine son 4 randevuda puan kaybetmedi.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:30 Kaynak: AA

İstanbul, Sivasspor, Fenerbahçe, Spor
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