Fenerbahçe ile Sivasspor 28. kez karşı karşıya geliyor - Son Dakika

Fenerbahçe ile Sivasspor 28. kez karşı karşıya geliyor

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde yaptığı son 3 karşılaşmada 7 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, haftaya 50 puanla 7. sırada giriyor.

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Fenerbahçe'de 2 eksik


Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.


Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.


Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmana çıkan Tolga Ciğerci'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.



4 oyuncu ceza sınırında


Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı olacak.


Stoperde belirsizlik sürüyor


Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoper ikilisindeki belirsizlik devam ediyor.


Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçında da aynı sorunla karşı karşıya.


Fenerbahçe'de teknik heyet, savunmada Serdar'ın yokluğunda Simon Falette'in yanında Luiz Gustavo, Jailson ve Ozan Tufan üçlüsü arasından tercih yapacak.


-28. randevu


Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek.


Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 5'ini Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.


Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.


Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


İstanbul'daki maçlar


Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 14. kez karşılaşacak.


İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 13 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.


Kadıköy'de Sivasspor'a 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü.


Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.


Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.


Farklı skorlar


Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.


Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.


Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:16 

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Sivasspor 28. kez karşı karşıya geliyor - Son Dakika Spor
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