Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ilk 11! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Fenerbahçe ilk 11! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can ve Joao Pedro'nun durumları netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında uzun yıllardır üstünlüğünü sürdürüyor. Sarı lacivertliler son 19 maçta rakibini 16 kez yenerken 2 maç berabere, 1 maç ise Kasımpaşa üstünlüğüyle bitti.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Kasımpaşa (Muhtemel): Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia