Fenerbahçe ilk 11! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? - Son Dakika
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Fenerbahçe ilk 11! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

15.08.2022 21:00

Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe ilk 11! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ilk 11! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Fenerbahçe ilk 11! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can ve Joao Pedro'nun durumları netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında uzun yıllardır üstünlüğünü sürdürüyor. Sarı lacivertliler son 19 maçta rakibini 16 kez yenerken 2 maç berabere, 1 maç ise Kasımpaşa üstünlüğüyle bitti.

Fenerbahçe ilk 11! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Kasımpaşa (Muhtemel): Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia

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Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Bein Sports 1 canlı izle! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle! Bein Sports 1 canlı izleme linki! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izleme linki! Bein Sports 1 canlı izle! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle! Bein Sports 1 canlı izleme linki! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izleme linki!

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