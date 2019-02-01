Fenerbahçe İlk Kez Üst Üste Kazandı
22 dakika önce
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2-0 kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almış oldu.
Fenerbahçe
, Göztepe karşısında 2-0 kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almış oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda istediği gibi başlayamayan ve ligde konum olarak alt sıralara düşen Fenerbahçe, Göztepe karşısında aldığı galibiyetle çıkış yakaladı. Bu sezon oynadığı maçlarda istenilen performansı gösteremeyen sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta 3-2'lik Yeni Malatyaspor
ve bu hafta 2-0'lık Göztepe galibiyetiyle bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış oldu. Fenerbahçeli futbolcular sezonunun ikinci yarısında Bursaspor
beraberliği ve Türkiye Kupası
'nda Ümraniyespor'a karşı aldığı iki mağlubiyetten sonra Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetleriyle yükselişe geçti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:38 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Victor Moses İlk Golünü Attı
Rıdvan Dilmen, Sadık'ı Sakatlayan Göztepeli Jerome'a Yüklendi
Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Kayserispor Maçında Yok!
Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, Fenerbahçe Armasını Öptü