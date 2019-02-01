Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe İlk Kez Üst Üste Kazandı

Fenerbahçe İlk Kez Üst Üste Kazandı

22 dakika önce

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2-0 kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almış oldu.

Fenerbahçe İlk Kez Üst Üste Kazandı, System.String[]
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2-0 kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda istediği gibi başlayamayan ve ligde konum olarak alt sıralara düşen Fenerbahçe, Göztepe karşısında aldığı galibiyetle çıkış yakaladı. Bu sezon oynadığı maçlarda istenilen performansı gösteremeyen sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta 3-2'lik Yeni Malatyaspor ve bu hafta 2-0'lık Göztepe galibiyetiyle bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış oldu. Fenerbahçeli futbolcular sezonunun ikinci yarısında Bursaspor beraberliği ve Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a karşı aldığı iki mağlubiyetten sonra Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetleriyle yükselişe geçti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor
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