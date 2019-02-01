Fenerbahçe İlk Kez Üst Üste Kazandı

Fenerbahçe
, Göztepe karşısında 2-0 kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almış oldu. Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda istediği gibi başlayamayan ve ligde konum olarak alt sıralara düşen Fenerbahçe, Göztepe karşısında aldığı galibiyetle çıkış yakaladı. Bu sezon oynadığı maçlarda istenilen performansı gösteremeyen sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta 3-2'lik Yeni Malatyaspor
ve bu hafta 2-0'lık Göztepe galibiyetiyle bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış oldu. Fenerbahçeli futbolcular sezonunun ikinci yarısında Bursaspor
beraberliği ve Türkiye Kupası
'nda Ümraniyespor'a karşı aldığı iki mağlubiyetten sonra Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetleriyle yükselişe geçti.
TOLGAY İLK KEZ SAHADA Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Ali Arslan
, Göztepe maçının 64. dakikasında Benzia
'nın yerine dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk kez Kadıköy
'e ayak bastı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş
'tan yeni transferi Tolgay Ali Arslan
ilk kez Kadıköy'e ayak bastı. Müsabakanın 64. dakikasında Benzia'nın yerine dahil olan tecrübeli futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar destek tezahüratlarında bulundu. Maç içerisindeki etkili paslarıyla dikkat çeken Tolgay, taraftar ve teknik heyetin takdirini topladı.
MOSES İLK GOLÜNÜ ATTI Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses sarı-lacivertli formayla ilk golünü Göztepe'ye karşı attı. Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Chelsea
'den kiraladığı futbolcu Victor Moses ilk golünü Göztepe karşısında attı. Müsabakanın 73. dakikasında orta sahada kaptığı topu Jailson
'a veren Moses içeriye kat etti. Jailson'un tekrar içeri çevirdiği topta bekletmeden vuruş yapan Moses meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Moses attığı bu golle Fenerbahçe kariyerindeki kaleyi bulan ilk şutunda golle tanışmış oldu.
MEHMET TOPAL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal
, Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek, önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor
müsabakasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan müsabakada Mehmet Topal gördüğü sarı kartla Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Müsabakanın 65. dakikasında sarı kart gören tecrübeli futbolcu deplasmanda oynanacak olan Kayserispor müsabakasını kaçıracak.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)