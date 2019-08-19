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Fenerbahçe ilk yarı top göstermedi

51 dakika önce

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep'e ilk yarıda top göstermedi.

Fenerbahçe ilk yarı top göstermedi, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep'e ilk yarıda top göstermedi.

Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken topla oynama oranlarında da büyük fark attı.

Topla oynamada %86'ya 14'lük oran sağlayan sarı kanaryalar gösterdiği bu performansla taraftarını mest etti.
Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:49 
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