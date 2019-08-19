Fenerbahçe ilk yarı top göstermedi
51 dakika önce
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep'e ilk yarıda top göstermedi.
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe
evinde Gazişehir Gaziantep
'e ilk yarıda top göstermedi.
Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken topla oynama oranlarında da büyük fark attı.
Topla oynamada %86'ya 14'lük oran sağlayan sarı kanaryalar gösterdiği bu performansla taraftarını mest etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:49
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